युगांडा से जयपुर पहुंची महिला पर्यटक को इबोला वायरस के संदेह में अस्पताल में भर्ती कराया गया (प्रतीकात्मक तस्वीर)

युगांडा से राजस्थान पहुंची महिला पर्यटक में इबोला वायरस के दिखे लक्षण, अस्पताल में किया भर्ती

लेखन गजेंद्र 02:01 pm Jun 05, 202602:01 pm

क्या है खबर?

अफ्रीकी देशों में फैला इबोला वायरस राजस्थान की राजधानी जयपुर तक पहुंच गया है। यहां युगांडा से आईं महिला पर्यटक के अंदर संक्रमण के लक्षण मिले हैं, जिसके बाद उन्हें निगरानी में रखा गया है। युगांडा की 19 वर्षीय महिला 5 जून को एयर अरबिया विमान से जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-1 पर उतरी थीं। उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के शारजाह से उड़ान भरी थी। हवाई अड्डे पर अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की नियमित स्क्रीनिंग के दौरान मामला सामने आया।