पूर्वी दिल्ली: 9 लाख लूटने आए, गोलियां भी दागीं, फिर भी खाली हाथ लौटे बदमाश! 'भेदिए' की तलाश में पुलिस
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पूर्वी दिल्ली के एक व्यापारी शुक्रवार को उस समय बाल-बाल बच गए, जब मोटरसाइकिल सवार लुटेरों ने उनका वह बैग छीनने की कोशिश की जिसमें 9 लाख रुपये रखे थे। लुटेरों ने हवा में तीन गोलियां चलाईं, लेकिन वे खाली हाथ ही वहां से निकल गए। अच्छी बात यह रही कि किसी को कोई चोट नहीं लगी और पैसा भी सुरक्षित बच गया।
पुलिस CCTV फुटेज की जांच कर रही है, अंदरूनी जानकारी की तलाश में
घटना की खबर मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई। अब पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों को जल्द पकड़ा जा सके। जिस तरह से लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया, उसे देखकर पुलिस को शक है कि उन्हें व्यापारी के बारे में पहले से जानकारी थी और किसी अंदरूनी व्यक्ति ने उन्हें सूचना दी होगी। पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हुई हैं और मामले की आगे की जांच चल रही है।