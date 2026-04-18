अफगानिस्तान में आया 5.6 तीव्रता का भूकंप, जम्मू-कश्मीर तक महसूस किए गए झटके
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आज सुबह अफगानिस्तान में 5.6 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके झटके कश्मीर घाटी के कई हिस्सों में महसूस किए गए। अफगानिस्तान में भारतीय समयानुसार सुबह 8:24 बजे 5.6 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद सुबह 8:46 बजे 4.8 तीव्रता का एक और झटका महसूस किया गया। ये दोनों भूकंप लगभग 170 किलोमीटर की गहराई पर आए।
गनीमत रही कि अभी तक किसी बड़े नुकसान या जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं मिली है।
भूकंप तैयारी की अहमियत बताती है घटना
जम्मू-कश्मीर का इलाका टेक्टोनिक प्लेटों के बेहद सक्रिय जोन में आता है। इसी वजह से यहाँ अक्सर भूकंप आते रहते हैं। इस बार भले ही किसी बड़े नुकसान से बचा गया हो, लेकिन यह घटना हमें भविष्य में आने वाले भूकंपों के लिए तैयार रहने और सुरक्षित इमारतें बनाने की अहमियत बताती है।