अफगानिस्तान में आया 5.6 तीव्रता का भूकंप, जम्मू-कश्मीर तक महसूस किए गए झटके देश Apr 18, 2026

आज सुबह अफगानिस्तान में 5.6 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके झटके कश्मीर घाटी के कई हिस्सों में महसूस किए गए। अफगानिस्तान में भारतीय समयानुसार सुबह 8:24 बजे 5.6 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद सुबह 8:46 बजे 4.8 तीव्रता का एक और झटका महसूस किया गया। ये दोनों भूकंप लगभग 170 किलोमीटर की गहराई पर आए।

गनीमत रही कि अभी तक किसी बड़े नुकसान या जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं मिली है।