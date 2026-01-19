लद्दाख के लेह में आया 5.7 तीव्रता का भूकंप, कश्मीर में महसूस हुए झटके
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में सोमवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 5.7 मापी गई है। इस भूकंप के झटके कश्मीर घाटी में भी महसूस किए गए है। भूकंप के झटकों से इमारतें हिलने लग गई। इसके बाद लोग डर के चलते घरों से बाहर आ गए। इससे हुए नुकसान के संबंध में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है।
यहां देखें भूकंप की चेतावनी
EQ of M: 5.7, On: 19/01/2026 11:51:14 IST, Lat: 36.71 N, Long: 74.32 E, Depth: 171 Km, Location: Leh, Ladakh.— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) January 19, 2026
For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @Ravi_MoES @Dr_Mishra1966 @ndmaindia pic.twitter.com/aM3LeQCF8Y
171 किलोमीटर की गहराई में था भूकंप का केंद्र
राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार, भूकंप भारतीय समयानुसार सुबह 11:51:14 बजे आया। इसका केंद्र 36.71° उत्तर और 74.32° पूर्व में जमीन से 171 किलोमीटर की गहराई में था। लेह के ऊंचाई वाला क्षेत्र होने के कारण इतनी गहराई में भूकंप आने के बाद भी जम्मू-कश्मीर में इसके झटके महसूस किए गए। चेतावनी के साथ जारी तीव्रता मानचित्र से पता चलता है कि मध्य एशिया के कुछ हिस्सों में भी इस भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं।
हड़कंप
भूकंप से मचा हड़कंप
लेह में जब भूकंप आया, लोग अपने काम में लगे हुए थे। अचानक तेज झटके लगे। कई लोग गिर पड़े। लोगों में हड़कंप मच गया। जो लोग घरों के या इमारत के अंदर थे, वे बाहर निकल आए। हर तरफ हलचल मच गई। किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं आई है। हालांकि, प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है। लोगों के लिए एडवाइजरी जारी करके सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।