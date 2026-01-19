लद्दाख के लेह में आया 5.7 तीव्रता का भूकंप

लद्दाख के लेह में आया 5.7 तीव्रता का भूकंप, कश्मीर में महसूस हुए झटके

लेखन भारत शर्मा 12:35 pm Jan 19, 202612:35 pm

क्या है खबर?

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में सोमवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 5.7 मापी गई है। इस भूकंप के झटके कश्मीर घाटी में भी महसूस किए गए है। भूकंप के झटकों से इमारतें हिलने लग गई। इसके बाद लोग डर के चलते घरों से बाहर आ गए। इससे हुए नुकसान के संबंध में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है।