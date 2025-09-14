असम में आया 5.8 तीव्रता का भूकंप, मेघालय से त्रिपुरा तक हिली धरती

परिणाम

भूकंप के कारण घरों से बाहर निकले लोग

भूकंप के कारण लोगों को घरों में तेज झटके महसूस हुए। इसके चलते अधिकतर लोग घबराकर घरों से बाहर खुली जगह पर आ गए। गुवाहाटी के एक निवासी ने हिंदुस्तान टाइम्स से कहा, "अचानक से तेज धरती हिलने लग गई। उसके बाद ऐसा लगा कि यह कभी नहीं रुकेगी।" एक अन्य निवासी ने कहा, "एक मिनट के लिए तो मुझे लगा कि मैं मर गया हूं। मुझे सचमुच लग रहा था कि मेरे घर की छत गिर जाएगी।"