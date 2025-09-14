असम में आया 5.8 तीव्रता का भूकंप, मेघालय से त्रिपुरा तक हिली धरती
क्या है खबर?
असम में रविवार दोपहर भूकंप के तेज झटके लगे। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5.8 मापी गई। इसके कारण मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में भी झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, भूकंप भारतीय समयानुसार शाम 4:41 बजे आया। इसका केंद्र असम के उदलगुरी जिले में जमीन के अंदर 5 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था। हालांकि, इसमें किसी भी नुकसान की खबर नहीं है।
परिणाम
भूकंप के कारण घरों से बाहर निकले लोग
भूकंप के कारण लोगों को घरों में तेज झटके महसूस हुए। इसके चलते अधिकतर लोग घबराकर घरों से बाहर खुली जगह पर आ गए। गुवाहाटी के एक निवासी ने हिंदुस्तान टाइम्स से कहा, "अचानक से तेज धरती हिलने लग गई। उसके बाद ऐसा लगा कि यह कभी नहीं रुकेगी।" एक अन्य निवासी ने कहा, "एक मिनट के लिए तो मुझे लगा कि मैं मर गया हूं। मुझे सचमुच लग रहा था कि मेरे घर की छत गिर जाएगी।"
बयान
केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लोगों की सतर्क रहने की अपील
असम सरकार के अधिकारियों ने बताया कि भूकंप के तेज झटके लगने के बाद भी अब तक किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। इधर, केंद्रीय मंत्री और असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'असम में भीषण भूकंप आया। मैं सभी की सुरक्षा और कुशलता के लिए प्रार्थना करता हूं। सभी से सतर्क रहने का आग्रह करता हूं!'