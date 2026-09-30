CSMT पर मुंबई-हावड़ा ट्रेन में लगी आग, 4 मिनट में पाया गया काबू

आज सुबह-सुबह छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) पर खड़ी मुंबई-हावड़ा ट्रेन की खाली पैंट्री कार में आग लग गई। अच्छी बात यह रही कि ट्रेन में उस समय कोई नहीं था, जिस वजह से कोई भी घायल नहीं हुआ और न ही किसी तरह का कोई जान-माल का नुकसान हुआ।