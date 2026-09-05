तमिलनाडु: हाई कोर्ट के आदेश पर पूर्व मंत्री केएन नेहरू पर DVAC का शिकंजा, जानिए क्या है मामला

ये छापे हाईकोर्ट के आदेश पर चल रही एक जांच के बाद डाले गए हैं। यह जांच कई बड़े घोटालों से जुड़ी है, जिनमें 888 करोड़ रुपये का नौकरी के बदले नकदी घोटाला, 1,020 करोड़ रुपये के ठेकों में गड़बड़ी और विभाग में बिना मंजूरी के हुए ट्रांसफर शामिल हैं। FIR में नेहरू, उनके रिश्तेदारों और कुछ अधिकारियों के नाम दर्ज हैं। इन मामलों को पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी उठाया था। हालांकि, अभी अदालत के स्टे ऑर्डर की वजह से DVAC की आगे की कार्रवाई रोक दी गई है।