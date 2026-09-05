तमिलनाडु: हाई कोर्ट के आदेश पर पूर्व मंत्री केएन नेहरू पर DVAC का शिकंजा, जानिए क्या है मामला
तमिलनाडु की भ्रष्टाचार निरोधी एजेंसी (DVAC) ने शनिवार को पूर्व मंत्री केएन नेहरू के घर और उनकी संपत्तियों पर छापा मारा। यह तलाशी तब के बड़े भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ी है, जब वह नगर प्रशासन और जल आपूर्ति विभाग के मंत्री थे। छापेमारी के दौरान तिरुचिरापल्ली स्थित उनके घर के बाहर काफी गहमागहमी रही। बड़ी संख्या में डीएमके समर्थक वहां इकट्ठा हो गए थे।
FIR में नेहरू और रिश्तेदारों के नाम
ये छापे हाईकोर्ट के आदेश पर चल रही एक जांच के बाद डाले गए हैं। यह जांच कई बड़े घोटालों से जुड़ी है, जिनमें 888 करोड़ रुपये का नौकरी के बदले नकदी घोटाला, 1,020 करोड़ रुपये के ठेकों में गड़बड़ी और विभाग में बिना मंजूरी के हुए ट्रांसफर शामिल हैं। FIR में नेहरू, उनके रिश्तेदारों और कुछ अधिकारियों के नाम दर्ज हैं। इन मामलों को पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी उठाया था। हालांकि, अभी अदालत के स्टे ऑर्डर की वजह से DVAC की आगे की कार्रवाई रोक दी गई है।