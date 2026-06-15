दिल्ली-NCR में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलीं हवाएं, धूल भरी आंधी और बारिश देगी गर्मी से छुट्टी?

मौसम वैज्ञानिकों की सलाह- रहें घर के अंदर

मौसम वैज्ञानिकों ने दिल्ली-NCR के निवासियों को घर के अंदर रहने की सलाह दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि आंधी के दौरान विजिबिलिटी कम हो सकती है, जिससे सड़कों पर जाम लग सकता है और बिजली भी गुल हो सकती है। इसलिए, पेड़ों और ढीली पड़ी चीजों से दूर रहना ही समझदारी होगी। हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। अच्छी खबर यह है कि तूफान गुजरने के बाद तापमान में कमी आएगी और हवा की गुणवत्ता भी सुधरेगी।