दिल्ली-NCR में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलीं हवाएं, धूल भरी आंधी और बारिश देगी गर्मी से छुट्टी?
सोमवार, 15 जून को दिल्ली-NCR के मौसम में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि दोपहर 3 बजे से 5 बजे के बीच धूल भरी आंधी, 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार वाली तेज हवाएं और कुछ देर के लिए भारी बारिश हो सकती है। कई दिनों से पड़ रही चिपचिपी गर्मी के बाद, यह बारिश लोगों को राहत देगी और मौसम को ठंडा कर देगी।
मौसम वैज्ञानिकों की सलाह- रहें घर के अंदर
मौसम वैज्ञानिकों ने दिल्ली-NCR के निवासियों को घर के अंदर रहने की सलाह दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि आंधी के दौरान विजिबिलिटी कम हो सकती है, जिससे सड़कों पर जाम लग सकता है और बिजली भी गुल हो सकती है। इसलिए, पेड़ों और ढीली पड़ी चीजों से दूर रहना ही समझदारी होगी। हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। अच्छी खबर यह है कि तूफान गुजरने के बाद तापमान में कमी आएगी और हवा की गुणवत्ता भी सुधरेगी।