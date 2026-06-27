लखनऊ में दर्दनाक हादसा: मुहर्रम जुलूस में छत ढहने से 2 मासूमों की मौत

अली और अरमान मोहना के रहने वाले थे

मोहना के रहने वाले अली और अरमान ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी। 5 गंभीर रूप से घायल लोगों को किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ट्रामा सेंटर ले जाया गया। वहीं, 2 अन्य लड़कों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। रुसिदा नाम की एक लड़की का इलाज अभी भी चल रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है, जबकि बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव अभियान चलाया था।