दिल्ली: दीवार गिरने से मजदूर की दर्दनाक मौत, ठेकेदार गिरफ्तार
शुक्रवार दोपहर को दक्षिण दिल्ली के जसोला इलाके में एक मकान गिराने के दौरान दीवार गिर गई। इस हादसे में 24 साल के मजदूर विजय की जान चली गई और 2 अन्य घायल हो गए। बचाव टीम तुरंत मौके पर पहुंची और मलबे में फंसे कामगारों को बाहर निकाला। हालांकि, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने विजय को मृत घोषित कर दिया। घायल नन्नू शर्मा और चंद्रपाल का इलाज जारी है।
ठेकेदार गिरफ्तार, रेखा गुप्ता ने जांच के आदेश दिए
पुलिस ने लापरवाही का मामला दर्ज कर ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी ओर, मकान मालिक अभी तक लापता है। अधिकारी यह जांच कर रहे हैं कि सुरक्षा नियमों का पालन हुआ था या नहीं। इस हादसे के साथ-साथ, हाल ही में हुई एक और इमारत गिरने की घटना को देखते हुए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रभावित परिवारों को आर्थिक मदद देने का वादा किया है। इसके अलावा, उन्होंने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए गहन जांच के आदेश भी दिए हैं।