दिल्ली हाई कोर्ट में NCERT की 'गैरहाजिरी' पर शिक्षा मंत्री ने दिए जांच के आदेश
दिल्ली हाई कोर्ट की एक अहम सुनवाई में NCERT के अधिकारियों के गैर-हाजिर रहने पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जांच के आदेश दिए हैं। यह सुनवाई 24 जून 2026 को होनी थी। NCERT का कोई भी अधिकारी वहां मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से परिषद अपने उस फैसले का बचाव नहीं कर पाई जिसमें उसने बाफना ग्लोबल वेंचर को ब्लैकलिस्ट करने का निर्णय लिया था। इस कंपनी पर पाठ्यपुस्तकों के उत्पादन में देरी का आरोप है। कोर्ट ने बाफना को फिलहाल अस्थाई राहत दी है। अदालत ने NCERT को अभी कंपनी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने या 6.09 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी मांगने से रोक दिया है।
बाफना ग्लोबल वेंचर के अनुबंध की जांच में मंत्रालय भी शामिल
मंत्रालय इस बात की भी जांच कर रहा है कि दिसंबर 2025 में बाफना को कागज आपूर्ति का यह ठेका आखिर कैसे मिल गया। दरअसल, रिपोर्टों के अनुसार, कंपनी पहले के टेंडर की शर्तों को पूरा नहीं कर रही थी। अधिकारी यह जानना चाहते हैं कि पाठ्यपुस्तकों की डिलीवरी में इतनी देरी क्यों हुई और NCERT कोर्ट में सुनवाई के लिए क्यों नहीं पहुँची। बाफना का कहना है कि अमेरिकी-ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में आई दिक्कतों की वजह से उन्हें देरी हुई। हालांकि, अभी तक किसी भी पक्ष ने सार्वजनिक तौर पर इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इस मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होनी है।