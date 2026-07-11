दिल्ली हाई कोर्ट में NCERT की 'गैरहाजिरी' पर शिक्षा मंत्री ने दिए जांच के आदेश

बाफना ग्लोबल वेंचर के अनुबंध की जांच में मंत्रालय भी शामिल

मंत्रालय इस बात की भी जांच कर रहा है कि दिसंबर 2025 में बाफना को कागज आपूर्ति का यह ठेका आखिर कैसे मिल गया। दरअसल, रिपोर्टों के अनुसार, कंपनी पहले के टेंडर की शर्तों को पूरा नहीं कर रही थी। अधिकारी यह जानना चाहते हैं कि पाठ्यपुस्तकों की डिलीवरी में इतनी देरी क्यों हुई और NCERT कोर्ट में सुनवाई के लिए क्यों नहीं पहुँची। बाफना का कहना है कि अमेरिकी-ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में आई दिक्कतों की वजह से उन्हें देरी हुई। हालांकि, अभी तक किसी भी पक्ष ने सार्वजनिक तौर पर इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इस मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होनी है।