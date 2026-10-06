फरीदाबाद: ऑनलाइन क्लास लेती छात्रा पर घर में घुसकर नकाबपोश का हमला

गंभीर चोटें लगने के बावजूद छात्रा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत अपने पिता को फोन किया, जो उसे फौरन अस्पताल ले गए।

छात्रा पिछले 3 महीने से अपने पिता के साथ फरीदाबाद में रह रही है। पुलिस का कहना है कि वे अभी तक हमले के पीछे का मकसद नहीं जान पाए हैं।

हमलावर को पकड़ने के लिए पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और मामले की जांच कर रही है।