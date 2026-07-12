डुंगरपुर में वत्रक तालाब में डूबकर एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, 2 को बचाया गया देश Jul 12, 2026

राजस्थान के डुंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र के लिखी बड़ी गांव में रविवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां वत्रक तालाब में नहाने उतरे एक ही परिवार के 6 लोगों में से 4 की डूबने से मौत हो गई, जबकि 2 अन्य को बचा लिया गया। मृतकों में हिना दमोर (24), प्रतीक दमोर (20), ईशिता दमोर (15) और उनके चचेरे भाई रौनक परमार (20) शामिल हैं। रौनक गुजरात के पालनपुर का रहने वाला था। इस दर्दनाक हादसे में 2 अन्य लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है।