महाराष्ट्र में गहराया जल संकट, इमैजिका वाटर पार्क हुआ बंद
नवी मुंबई के पास लोगों के बीच काफी मशहूर इमैजिका वॉटर पार्क पानी की भीषण कमी के चलते फिलहाल बंद कर दिया गया है। दरअसल, मानसून में देरी हो रही है और इसी वजह से पानी के स्रोत तेजी से सूखने लगे हैं। पार्क मैनेजमेंट ने बताया कि इस स्थिति में वे पार्क को चालू नहीं रख सकते थे। हफ्ते के आखिर में अक्सर भीड़ से गुलजार रहने वाला यह पार्क अब हालात सुधरने तक बंद रहेगा।
इमैजिका का बंद होना महाराष्ट्र में पानी की किल्लत की ओर इशारा
इमैजिका का बंद होना सिर्फ वॉटर स्लाइड्स का मजा न ले पाने तक सीमित नहीं है। यह घटना महाराष्ट्र में पानी की समस्या के गंभीर होते हालात को साफ दिखाती है। मानसून में हो रही देरी की वजह से सिर्फ मनोरंजन स्थलों पर ही नहीं, बल्कि राज्य के कारोबार और आम लोगों की रोज़मर्रा की जिंदगी पर भी बुरा असर पड़ रहा है। स्थानीय प्रशासन भी पूरे मामले पर कड़ी नजर रख रहा है और इस सूखे के समय में लोगों की मदद के लिए उपाय तलाश रहा है।