महाराष्ट्र में गहराया जल संकट, इमैजिका वाटर पार्क हुआ बंद

इमैजिका का बंद होना महाराष्ट्र में पानी की किल्लत की ओर इशारा

इमैजिका का बंद होना सिर्फ वॉटर स्लाइड्स का मजा न ले पाने तक सीमित नहीं है। यह घटना महाराष्ट्र में पानी की समस्या के गंभीर होते हालात को साफ दिखाती है। मानसून में हो रही देरी की वजह से सिर्फ मनोरंजन स्थलों पर ही नहीं, बल्कि राज्य के कारोबार और आम लोगों की रोज़मर्रा की जिंदगी पर भी बुरा असर पड़ रहा है। स्थानीय प्रशासन भी पूरे मामले पर कड़ी नजर रख रहा है और इस सूखे के समय में लोगों की मदद के लिए उपाय तलाश रहा है।