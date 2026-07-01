मतदाता सूची से नाम कटा, पूर्व संपादक का पासपोर्ट अटका देश Jul 01, 2026

कोलकाता के रहने वाले पूर्व संपादक आर राजगोपाल अपना पासपोर्ट रिन्यू नहीं करवा पा रहे हैं। दरअसल, हाल ही में हुए SIR में उनका नाम पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है, जिसकी वजह से उन्हें यह परेशानी हो रही है। वे उन 27 लाख लोगों में से एक हैं जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई एक समीक्षा से प्रभावित हुए हैं।

इस समीक्षा में दस्तावेजों से जुड़ी कई खामियां सामने आई थीं। अब केरल के मुख्यमंत्री और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया को चिंता सता रही है कि इस वजह से कई और लोगों को भी बुनियादी सुविधाएं मिलने में मुश्किल आ सकती है।