बेंगलुरु में मेट्रो का सफर सबसे महंगा, जानिए अन्य शहरों का क्या है हाल

अगर आप कम बजट में मेट्रो से सफर करना चाहते हैं, तो मुंबई और कोलकाता आपके लिए सही जगह हो सकती हैं। यहां महीने का खर्च क्रमशः लगभग 1,980 रुपये और 1,760 रुपये बैठता है।

अगर आप अपनी कमाई का 5 प्रतिशत से कम अपनी यात्रा खर्च पर लगाना चाहते हैं, तो बेंगलुरु में नाम्मा मेट्रो का खर्च उठा पाने के लिए आपको हर महीने कम से कम 70,400 रुपये कमाने होंगे। भले ही नाम्मा मेट्रो दूसरे शहरों की मेट्रो से (या ऑटो रिक्शा से भी, जिसका मासिक खर्च 14,000 से ज्यादा हो सकता है) महंगा है, फिर भी बेंगलुरु के भयंकर ट्रैफिक जाम से बचने के लिए यह लोगों की पहली पसंद है।