बेंगलुरु में मेट्रो का सफर सबसे महंगा, जानिए अन्य शहरों का क्या है हाल
बेंगलुरु में नाम्मा मेट्रो से सफर करना बाकी बड़े शहरों की तुलना में काफी महंगा पड़ता है। अगर आप रोजाना 15 किलोमीटर की यात्रा करते हैं और इसमें मेट्रो स्टेशन से घर तक का छोटा सफर भी शामिल है, तो हर महीने आपका करीब 3,520 रुपये का खर्च आएगा।
चेन्नई में इसी दूरी के लिए आपको 2,200 रुपये और दिल्ली में 2,772 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, जो बेंगलुरु के मुकाबले काफी कम हैं।
इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दूसरे बड़े शहरों के उलट, बेंगलुरु में कोई बड़ा सबअर्बन रेल नेटवर्क नहीं है। इसी वजह से यात्रियों का सारा बोझ मेट्रो पर आ जाता है।
मुंबई और कोलकाता में मेट्रो का मासिक किराया सबसे सस्ता
अगर आप कम बजट में मेट्रो से सफर करना चाहते हैं, तो मुंबई और कोलकाता आपके लिए सही जगह हो सकती हैं। यहां महीने का खर्च क्रमशः लगभग 1,980 रुपये और 1,760 रुपये बैठता है।
अगर आप अपनी कमाई का 5 प्रतिशत से कम अपनी यात्रा खर्च पर लगाना चाहते हैं, तो बेंगलुरु में नाम्मा मेट्रो का खर्च उठा पाने के लिए आपको हर महीने कम से कम 70,400 रुपये कमाने होंगे। भले ही नाम्मा मेट्रो दूसरे शहरों की मेट्रो से (या ऑटो रिक्शा से भी, जिसका मासिक खर्च 14,000 से ज्यादा हो सकता है) महंगा है, फिर भी बेंगलुरु के भयंकर ट्रैफिक जाम से बचने के लिए यह लोगों की पहली पसंद है।