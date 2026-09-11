BRICS सम्मेलन की धूम: दिल्ली के होटलों में एक रात का किराया 5 लाख रुपये के पार

भारत की मेजबानी में राजधानी दिल्ली में 12-13 सितंबर को 18वें BRICS शिखर सम्मेलनी का आयोजि किया जा रहा है। इस वजह से शहर के लक्जरी होटलों में खूब भीड़ देखने को मिल रही है और कमरों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन जिस ITC मौर्य होटल में रुक रहे हैं, वहां सबसे महंगे कमरे का एक रात का किराया 2.5 लाख रुपये तक पहुंच गया है। इसी तरह द ललित नई दिल्ली में लेगेसी सुइट का किराया, जो आमतौर पर एक हफ्ते बाद 1.1 लाख रुपये के आसपास होता है, वह 11-12 सितंबर के लिए 5 लाख रुपये से भी ज्यादा हो गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मांग कितनी बढ़ गई है!