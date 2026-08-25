धर्मांतरण कानून से पहले मुंबई में अनोखी रणनीति, प्रार्थना समूह मांग रहे मर्जीनामा

महाराष्ट्र में धर्म-परिवर्तन विरोधी कानून 28 अगस्त से लागू होने जा रहा है। इसी के चलते मुंबई महानगर क्षेत्र के क्रिश्चियन प्रार्थना समूहों ने अब लोगों से एक खास फॉर्म भरवाना शुरू किया है। ये स्वयं सत्यापन फॉर्म बताते हैं कि हर व्यक्ति अपनी मर्जी से प्रार्थना सभा में आया है और उस पर कोई दबाव नहीं है। फॉर्म में लोगों से पहचान के लिए आधार या PAN कार्ड नंबर के साथ-साथ एक पासपोर्ट आकार की तस्वीर भी मांगी जा रही है।