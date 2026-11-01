दिवाली पर बिगड़ेगा कश्मीरी सेबों का स्वाद और दाम? स्कैब बीमारी ने बढ़ाई परेशानी

बाजार में आ रहे करीब 50 प्रतिशत सेब अब ग्रेड B या C के हैं, जिन्हें लोग ज्यादा पसंद नहीं करते। बागवानों के लिए यह बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। उनकी लागत तो उतनी ही रहती है, लेकिन अच्छी कमाई सिर्फ सबसे बढ़िया गुणवत्ता के फलों से ही होती है। भले ही हर दिन कश्मीर से 400 से 500 ट्रकलोड सेब बाहर जा रहे हैं और कीमतें भी बनी हुई हैं, फिर भी किसान से लेकर खरीददार तक, हर कोई इस साल की खराब फसल से प्रभावित है।