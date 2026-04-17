मुंबई में अगले हफ्ते 5 प्रतिशत पानी कटौती, BMC ने बताई वजह; इन इलाकों में होगी किल्लत!

इन वार्डों में पानी की सप्लाई प्रभावित होगी

इस कटौती का असर मुख्य रूप से पूर्वी उपनगरों के L, M, N, S और T वार्डों में देखने को मिलेगा। इसके साथ ही, दक्षिण और मध्य मुंबई के A, B, C, E, F नॉर्थ और F साउथ वार्ड के कुछ इलाकों में भी पानी की किल्लत हो सकती है। यह रखरखाव दो बड़ी पाइपलाइन पर किया जा रहा है, जो पूरे शहर को पानी मुहैया कराती हैं।

दरअसल, यह सारा काम शहर की जल आपूर्ति व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए जारी बड़े सुधारों का हिस्सा है। गौरतलब है कि इसी महीने की शुरुआत में एक वाल्व लगाने के कारण भी कुछ जगहों पर पानी की सप्लाई बाधित हुई थी। इस तरह के कामों का उद्देश्य यह है कि आगे चलकर लोगों को पानी से जुड़ी कम परेशानियों का सामना करना पड़े।