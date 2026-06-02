5 साल में भारत में कारीगरों का सूखा? दुनिया में भारी मांग, देश में लाखों पढ़े-लिखे क्यों बेरोजगार?
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भारत में अगले 4 सालों के अंदर प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, केयरगिवर और ड्राइवर जैसे कारीगरों की भारी कमी हो सकती है। पिनाट्री के रितेश जैन बताते हैं कि जर्मनी और अमेरिका जैसे कई देशों को इन पदों के लिए लोग नहीं मिल रहे, इसलिए उनकी नजर भारत के युवा वर्कफोर्स पर है।
बेरोजगार युवा और ट्रेड की कम लोकप्रियता
एक तरफ जहां दुनिया भर में हुनरमंद कारीगरों की मांग बढ़ रही है, वहीं भारत में जरूरत से ज्यादा डिग्रीधारी युवा तैयार हो रहे हैं। इसी वजह से युवा ग्रेजुएट्स में करीब 40 प्रतिशत बेरोजगारी देखने को मिलती है। दूसरी ओर, भारत में इन कामों की मुश्किल परिस्थितियां और कम वेतन होने के कारण लोग इनमें रुचि नहीं ले रहे हैं। जैन आगाह करते हैं कि इससे भारत को हुनरमंद कारीगरों की कमी का सामना करना पड़ सकता है, जबकि कई ग्रेजुएट्स को नौकरी नहीं मिल पाएगी।