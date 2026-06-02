5 साल में भारत में कारीगरों का सूखा? दुनिया में भारी मांग, देश में लाखों पढ़े-लिखे क्यों बेरोजगार?

बेरोजगार युवा और ट्रेड की कम लोकप्रियता

एक तरफ जहां दुनिया भर में हुनरमंद कारीगरों की मांग बढ़ रही है, वहीं भारत में जरूरत से ज्यादा डिग्रीधारी युवा तैयार हो रहे हैं। इसी वजह से युवा ग्रेजुएट्स में करीब 40 प्रतिशत बेरोजगारी देखने को मिलती है। दूसरी ओर, भारत में इन कामों की मुश्किल परिस्थितियां और कम वेतन होने के कारण लोग इनमें रुचि नहीं ले रहे हैं। जैन आगाह करते हैं कि इससे भारत को हुनरमंद कारीगरों की कमी का सामना करना पड़ सकता है, जबकि कई ग्रेजुएट्स को नौकरी नहीं मिल पाएगी।