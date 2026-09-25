ओडिशा में 20 साल की सबसे भयानक बारिश ने मचाई तबाही, जनजीवन ठप
ओडिशा में पिछले 20 सालों की सबसे भारी मानसूनी बारिश हुई है, जिसने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। 24 सितंबर को आंध्र प्रदेश के कलिंगपट्टनम के पास तट को पार करते हुए एक गहरा मौसमी दबाव बना। इसके चलते तेज बारिश और आंधी आई।
इस वजह से कोरापुट और रायगड़ा जैसे 8 जिलों में स्कूल बंद करने पड़े। लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका बुरा असर पड़ा है।
टेंटुलिखुंटी में 395 मिलीमीटर बारिश दर्ज
6 जिले इस बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। यहां के 37 ब्लॉक और 273 गांव तेज बारिश की मार झेल रहे हैं। टेंटुलिखुंटी में तो एक ही दिन में रिकॉर्ड 395 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।
रायगड़ा-विजयनगरम हाईवे और कोरापुट-रायगड़ा रेलवे लाइन पर एक बड़ा पेड़ गिर गया। इसकी वजह से लोग रास्ते में फंस गए और यातायात रुक गया। गजपति जिले की बात करें तो, बारिश के तेज होने पर यहां 5,000 लोगों को सुरक्षा के लिए साइक्लोन शेल्टर में पहुंचाया गया। अधिकारियों ने लगभग 139 भूस्खलन संभावित जगहों की पहचान भी की है। स्थानीय अधिकारी रास्तों को साफ करने में लगे हुए हैं।