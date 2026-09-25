ओडिशा में 20 साल की सबसे भयानक बारिश ने मचाई तबाही, जनजीवन ठप

6 जिले इस बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। यहां के 37 ब्लॉक और 273 गांव तेज बारिश की मार झेल रहे हैं। टेंटुलिखुंटी में तो एक ही दिन में रिकॉर्ड 395 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।

रायगड़ा-विजयनगरम हाईवे और कोरापुट-रायगड़ा रेलवे लाइन पर एक बड़ा पेड़ गिर गया। इसकी वजह से लोग रास्ते में फंस गए और यातायात रुक गया। गजपति जिले की बात करें तो, बारिश के तेज होने पर यहां 5,000 लोगों को सुरक्षा के लिए साइक्लोन शेल्टर में पहुंचाया गया। अधिकारियों ने लगभग 139 भूस्खलन संभावित जगहों की पहचान भी की है। स्थानीय अधिकारी रास्तों को साफ करने में लगे हुए हैं।