चक्रवात अकवन आंध्र प्रदेश और ओडिशा की ओर बढ़ रहा है। इसी वजह से दक्षिण तट रेलवे ने कुछ ट्रेनों के समय में बदलाव किया है।

अगर आप जल्द ही यात्रा करने वाले हैं, तो कुछ बड़ी ट्रेनें अब तय समय से देरी से चलेंगी। इनमें चारलापल्ली-शालीमार ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस 7 घंटे, सिकंदराबाद-हावड़ा फलकनुमा एक्सप्रेस 2 घंटे और एसएमवीटी बेंगलुरु-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस 8 घंटे की देरी से रवाना होंगी।

घर से निकलने से पहले, अपनी ट्रेन का नया समय NTES ऐप पर या 139 पर कॉल करके जरूर जांच लें।