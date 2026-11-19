चक्रवात 'अकवन' का खतरा, रेलवे ने रद्द कीं कई ट्रेनें
चक्रवात अकवन आंध्र प्रदेश और ओडिशा की ओर बढ़ रहा है। इसी वजह से दक्षिण तट रेलवे ने कुछ ट्रेनों के समय में बदलाव किया है।
अगर आप जल्द ही यात्रा करने वाले हैं, तो कुछ बड़ी ट्रेनें अब तय समय से देरी से चलेंगी। इनमें चारलापल्ली-शालीमार ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस 7 घंटे, सिकंदराबाद-हावड़ा फलकनुमा एक्सप्रेस 2 घंटे और एसएमवीटी बेंगलुरु-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस 8 घंटे की देरी से रवाना होंगी।
घर से निकलने से पहले, अपनी ट्रेन का नया समय NTES ऐप पर या 139 पर कॉल करके जरूर जांच लें।
सुरक्षा के मद्देनजर विशाखापट्टनम-किरंदुल एक्सप्रेस रद्द
चक्रवात अकवन से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और भारी बारिश होने की आशंका है। इसी वजह से कुछ ट्रेनें रद्द भी की गई हैं, जैसे 19 और 20 नवंबर को विशाखापट्टनम-किरंदुल एक्सप्रेस नहीं चलेगी।
यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये सभी बदलाव किए गए हैं। इसलिए यात्रा से पहले NTES या रेलवे के आधिकारिक सोशल मीडिया चैनलों पर ताजा जानकारी ज़रूर देख लें।