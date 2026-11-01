मुख्यमंत्री विजय की 100 करोड़ की सौगात ने टाली परीक्षाएं, छात्रों का फूटा गुस्सा

कुछ छात्रों और टी वेलमुरुगन जैसे नेताओं को यह बात पसंद नहीं आई कि पढ़ाई को दरकिनार कर राजनीतिक कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जा रही है। इस पर सरकार का कहना है कि वे छात्रों की पढ़ाई में कोई बाधा न आए, इसका पूरा ध्यान रख रहे हैं। रोजमर्रा के सरकारी काम पहले की तरह ही चलते रहेंगे और नई परीक्षा की तारीखें जल्द ही घोषित कर दी जाएंगी।