मुख्यमंत्री विजय की 100 करोड़ की सौगात ने टाली परीक्षाएं, छात्रों का फूटा गुस्सा
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पुडुकोट्टई के कलाइग्नार करुणानिधि सरकारी महिला कला महाविद्यालय में 2 नवंबर को होने वाली परीक्षाओं को टाल दिया गया है। दरअसल, मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय उसी दिन पुडुकोट्टई आ रहे हैं। वे शहर में एक नए बस स्टैंड का उद्घाटन करेंगे और साथ ही 14,000 लोगों के बीच 100 करोड़ रुपये की कल्याणकारी सहायता भी वितरित करेंगे।
परीक्षा टालने पर छात्रों का विरोध
कुछ छात्रों और टी वेलमुरुगन जैसे नेताओं को यह बात पसंद नहीं आई कि पढ़ाई को दरकिनार कर राजनीतिक कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जा रही है। इस पर सरकार का कहना है कि वे छात्रों की पढ़ाई में कोई बाधा न आए, इसका पूरा ध्यान रख रहे हैं। रोजमर्रा के सरकारी काम पहले की तरह ही चलते रहेंगे और नई परीक्षा की तारीखें जल्द ही घोषित कर दी जाएंगी।