दिल्ली में हल्की बारिश, लेकिन गर्मी और हवा में कोई सुधार नहीं

बारिश की संभावना के बावजूद दिल्ली की हवा में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 187 दर्ज किया गया, जो 'मध्यम' श्रेणी में आता है। हालांकि, द्वारका सेक्टर 8 जैसी कुछ जगहों पर यह 'खराब' स्तर (285) तक पहुंच गया।

दिल्ली के 43 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से केवल एक जगह ही हवा संतोषजनक मिली। ऐसे में, यदि आप बाहर निकलने की सोच रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा।