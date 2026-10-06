दिल्ली में हल्की बारिश, लेकिन गर्मी और हवा में कोई सुधार नहीं
मंगलवार को दिल्ली में हल्की बूंदाबांदी या छिटपुट बारिश होने की संभावना है, लेकिन इससे गर्मी से खास राहत मिलने की उम्मीद नहीं है।
सफदरजंग में तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.9 डिग्री अधिक था। वहीं, दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने की संभावना है।
पालम और लोदी रोड पर भी तापमान सामान्य से ज़्यादा रहा। सिर्फ रिज ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां थोड़ी-बहुत ठंडक महसूस हुई।
दिल्ली का AQI 187 रहा, द्वारका में 285
बारिश की संभावना के बावजूद दिल्ली की हवा में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 187 दर्ज किया गया, जो 'मध्यम' श्रेणी में आता है। हालांकि, द्वारका सेक्टर 8 जैसी कुछ जगहों पर यह 'खराब' स्तर (285) तक पहुंच गया।
दिल्ली के 43 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से केवल एक जगह ही हवा संतोषजनक मिली। ऐसे में, यदि आप बाहर निकलने की सोच रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा।