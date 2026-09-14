UAE के रास्ते भारत भेजी जा रही थी पाकिस्तानी खजूर, DRI ने 362 टन खेप दबोची

भारत के राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने देश में चोरी-छिपे लाई जा रही 362 मीट्रिक टन से अधिक पाकिस्तानी सूखी खजूर की एक बड़ी खेप पकड़ी है। यह खेप संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के सामान के तौर पर भारत में लाई जा रही थी, ताकि 2 मई 2025 से लागू होने वाले आयात प्रतिबंध से बचा जा सके।

DRI ने इस खेप को नासिक में पकड़ा। जांच के दौरान पता चला कि इन सामानों को पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा चलाए जा रहे संगठनों के जरिए भारत भेजा जा रहा था।