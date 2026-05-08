DRDO ने स्वदेशी ग्लाइड वेपन सिस्टम 'तारा' का किया सफल परीक्षण, अब साधारण वॉरहेड्स भी बनेंगे अचूक हथियार देश May 08, 2026

हिंदुस्तान के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने ओडिशा के तट पर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। संगठन ने अपने स्वदेशी ग्लाइड वेपन सिस्टम 'तारा' का पहला फ्लाइट टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह साधारण वॉरहेड्स को स्मार्ट और सटीक हथियारों में बदल सकता है। इसका सीधा मतलब है कि अब जमीनी ठिकानों पर और भी सटीकता से निशाना साधा जा सकेगा। भारत की अपनी उन्नत रक्षा तकनीक विकसित करने की दिशा में यह एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है।