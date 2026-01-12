DRDO ने पोर्टेबल एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जानिए क्या है खासियत

परीक्षण

चलते-फिलते टैंक को उड़ाया

वीडियो में दिख रहा है कि तीन स्टैंड पर लगे लॉन्चर से मिसाइल दागी जाने के बाद वह सीधे चलते-फिरते वस्तु पर गिरता है और उसे नष्ट कर देता है। यह चलता-फिरता वस्तु एक टैंक और बख्तरबंद का मॉडल था। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइल में इमेजिंग इन्फ्रारेड (IIR) होमिंग सीकर, एक ऑल-इलेक्ट्रिक कंट्रोल एक्चुएशन सिस्टम, एक फायर कंट्रोल सिस्टम, एक टैंडम वारहेड, एक प्रोपल्शन सिस्टम और एक हाई-परफॉर्मेंस साइटिंग सिस्टम जैसी उन्नत तकनीक शामिल है।