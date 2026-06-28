दिल्ली की पूर्व स्वास्थ्य प्रमुख गिरफ्तार, CPA टेंडर में करोड़ों की हेरफेर का आरोप
दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख रह चुकी डॉक्टर वत्सला अग्रवाल को जनता के पैसे के एक बड़े घोटाले में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। जांचकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने और उनके साथियों ने सेंट्रल प्रोक्युरमेंट एजेंसी (CPA) के सरकारी टेंडर में हेरफेर की। इस हेरफेर के जरिए उन्होंने दवाइयों और मेडिकल उपकरणों के करोड़ों के ठेके अपने मनचाहे सप्लायर्स को दिलवा दिए।
सतर्कता रिपोर्ट के आधार पर 2 जून को मामला दर्ज
यह मामला 2 जून को एक सतर्कता रिपोर्ट के आधार पर दर्ज किया गया था, जिसमें गंभीर अनियमितताएं उजागर हुई थीं। पिछले महीने डॉ. अग्रवाल को उनके पद से हटाकर उपराज्यपाल ने निलंबित कर दिया था। इस मामले में एक और वरिष्ठ अधिकारी डॉ. विजय कुमार रंगा पहले से ही हिरासत में हैं, जबकि 2 फार्मासिस्टों और दो CPA कर्मचारियों को भी निलंबित किया गया है। जांच में अब यह पता लगाया जा रहा है कि एक्स-रे मशीनों और ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशंस (ORS) जैसी चीजों की खरीद में सार्वजनिक धन का कैसे दुरुपयोग किया गया। जांच अभी भी जारी है और जल्द ही और भी अपडेट सामने आ सकते हैं।