दिल्ली की पूर्व स्वास्थ्य प्रमुख गिरफ्तार, CPA टेंडर में करोड़ों की हेरफेर का आरोप

सतर्कता रिपोर्ट के आधार पर 2 जून को मामला दर्ज

यह मामला 2 जून को एक सतर्कता रिपोर्ट के आधार पर दर्ज किया गया था, जिसमें गंभीर अनियमितताएं उजागर हुई थीं। पिछले महीने डॉ. अग्रवाल को उनके पद से हटाकर उपराज्यपाल ने निलंबित कर दिया था। इस मामले में एक और वरिष्ठ अधिकारी डॉ. विजय कुमार रंगा पहले से ही हिरासत में हैं, जबकि 2 फार्मासिस्टों और दो CPA कर्मचारियों को भी निलंबित किया गया है। जांच में अब यह पता लगाया जा रहा है कि एक्स-रे मशीनों और ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशंस (ORS) जैसी चीजों की खरीद में सार्वजनिक धन का कैसे दुरुपयोग किया गया। जांच अभी भी जारी है और जल्द ही और भी अपडेट सामने आ सकते हैं।