दीपेंद्र गोयल का 'टेंपल' विवादों में: डॉक्टरों ने 'घोटाला' बताया, फाउंडर ने दिया जवाब

गोयल ने सोशल मीडिया पर 'टेंपल' का बचाव करते हुए कहा कि यह एक वेलनेस ट्रैकर है, मेडिकल डिवाइस नहीं। इसलिए इसे क्लिनिकल जांच की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि इसमें लगभग 250 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। साथ ही, 14 दिनों की रिटर्न पॉलिसी को उन्होंने इसकी विश्वसनीयता का सबूत बताया।

गोयल ने यह भी भरोसा दिलाया कि जल्द ही स्वतंत्र रिसर्च सामने आएंगी। उन्होंने इशारा किया कि इसमें कुछ नए फीचर्स भी होंगे, जो हमारे स्वास्थ्य को ट्रैक करने के तरीके को बदल सकते हैं।