होम / खबरें / देश की खबरें / चेन्नई से अहमदाबाद तक कई उड़ानें आज भी रद्द, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला; जानें ताजा हालात
आज भी इंडिगो की करीब 50 उड़ानें रद्द हुई हैं

लेखन आबिद खान
Dec 06, 2025
09:40 am
क्या है खबर?

देशभर में आज भी इंडिगो की दर्जनों उड़ानें रद्द हुई हैं। अहमदाबाद से लेकर चेन्नई और तिरुवनंतपुरम में कई उड़ानें रद्द हुई है। इस बीच दिल्ली हवाई अड्डे ने एक बयान में कहा है कि हालात धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं। कल इंडिगो ने दिल्ली हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाली अपनी सभी उड़ानें रात 12 बजे तक रद्द कर दी थी। वहीं, फ्लाइट रद्द होने का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है।

उड़ानें

कहां-कितनी उड़ानें हुई रद्द?

आज अहमदाबाद हवाई अड्डे पर 19 उड़ानें रद्द हुई हैं। इनमें 7 हवाई अड्डे पर आने वाली और 12 जाने वाली थीं। वहीं, चेन्नई हवाई अड्डे से भी इंडिगो की 29 उड़ानें रद्द होने की खबर हैं। इनमें चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर, अहमदाबाद, गोवा, लखनऊ, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, पटना, पुणे और कोच्चि जैसी प्रमुख रूटों की उड़ानें शामिल हैं। इसी तरह तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे से 6 और लखनऊ से 8 घरेलू उड़ानें रद्द की जा चुकी हैं।

कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर, आज ही हो सकती है सुनवाई

इंडिगो संकट पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। इस पर तत्काल सुनवाई की मांग हो रही थी, जिसे देखते हुए मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता के वकील को अपने घर ही बुला लिया है। याचिकाकर्ता के वकील CJI के घर पहुंच रहे हैं, ताकि आज ही विशेष पीठ में मामले की सुनवाई हो सके। याचिका में यात्रियों को भारी परेशानी होने की बात कही गई है और मुआवजे की मांग की गई है।

ट्विटर पोस्ट

हवाई अड्डों पर फूट रहा है नाराज यात्रियों का गुस्सा

जांच

मंत्री बोले- जिम्मेदारों को दंडित किया जाएगा

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु ने कहा, "हमने एक समिति बनाई है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी ताकि पता चल सके कि कहाँ गड़बड़ी हुई और किसने गलती की। हम इस मामले में भी जरूरी कार्रवाई करेंगे। इस मामले को यूं ही नहीं छोड़ा जाना चाहिए। हम इस पर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, ताकि जो भी इसके लिए जिम्मेदार हो, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़े।"

रेलवे

रेलवे ने 37 ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोच जोड़े

लगातार उड़ानें रद्द होने के बाद भारतीय रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए 37 ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोच जोड़े हैं। रेल मंत्रालय ने बताया कि ये ट्रेनें देश भर में 114 से अधिक अतिरिक्त फेरे लगा रही हैं। अधिकारियों ने कहा, "ये ट्रेनें नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, जम्मू तवी, पटना, हावड़ा और चेन्नई जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों से चलती हैं और कई बड़े और छोटे शहरों को जोड़ती हैं।" रेलवे ने 4 स्पेशल ट्रेन भी चलाई हैं।

बयान

दिल्ली हवाई अड्डे ने कहा- स्थिति सामान्य हो रही

दिल्ली हवाई अड्डे ने एक बयान में कहा, "हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इंडिगो की उड़ानें अब धीरे-धीरे फिर से शुरू हो रही हैं और थोड़े समय के व्यवधान के बाद सामान्य स्थिति में लौट रही हैं। कृपया घर से निकलने से पहले अपनी बुकिंग और उड़ान की स्थिति की जांच कर लें।" इसके साथ ही हवाई अड्डे ने अपनी वेबसाइट व एयरलाइंस से सीधे संपर्क करने की सलाह दी है।

