चीन के साथ रिश्ते सुधारने के लिए भारत का जोर

यह बैठक भारत के उस बड़े प्रयास का हिस्सा है, जिसके तहत वह चीन के साथ अपने संबंधों को फिर से सामान्य करना चाहता है। यह प्रयास इसलिए भी खास है क्योंकि साल 2024 से दोनों देशों के बीच हालात सुधरने लगे हैं। BRICS जैसे मंच, जो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाते हैं, ऐसे मामलों में अहम किरदार निभा सकते हैं। आशा है कि इन प्रयासों से पूरे इलाके में शांति बनी रहेगी और यह भी साबित होगा कि अगर दो देश ईमानदारी से बातचीत करें, तो कितने भी मुश्किल रिश्ते क्यों न हों, उन्हें सुधारा जा सकता है।