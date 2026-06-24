सीमा विवाद के बाद डोभाल-वांग मिले: क्या पिघलेगी भारत-चीन की बर्फ?
BRICS नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की बैठक के दौरान, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने नई दिल्ली में मुलाकात की। उनकी मुलाकात का मकसद साल 2020 के सीमा विवाद के बाद से दोनों देशों के बीच चले आ रहे तनाव को कम करना था। दोनों पक्षों ने इस बातचीत को "रचनात्मक और भविष्य के लिए सकारात्मक" बताया है। इससे साफ है कि दोनों देश पुराने विवादों को पीछे छोड़कर आपसी विश्वास फिर से बहाल करना चाहते हैं।
चीन के साथ रिश्ते सुधारने के लिए भारत का जोर
यह बैठक भारत के उस बड़े प्रयास का हिस्सा है, जिसके तहत वह चीन के साथ अपने संबंधों को फिर से सामान्य करना चाहता है। यह प्रयास इसलिए भी खास है क्योंकि साल 2024 से दोनों देशों के बीच हालात सुधरने लगे हैं। BRICS जैसे मंच, जो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाते हैं, ऐसे मामलों में अहम किरदार निभा सकते हैं। आशा है कि इन प्रयासों से पूरे इलाके में शांति बनी रहेगी और यह भी साबित होगा कि अगर दो देश ईमानदारी से बातचीत करें, तो कितने भी मुश्किल रिश्ते क्यों न हों, उन्हें सुधारा जा सकता है।