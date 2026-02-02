डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से की फोन पर बात, सर्जियो गोर ने दी जानकारी
क्या है खबर?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ जारी व्यापार तनाव के बीच सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर वार्ता की। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने इसका खुलासा किया है। गोर ने लोगों से इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए उनके साथ जुड़ने रहने की अपील की है। हालांकि, इस संबंध में भारत की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है कि दोनों के बीच क्या बात हुई।
पोस्ट
गोर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जानकारी
गोर ने एक्स पर लिखा, 'राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की है। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए।' गोर की पोस्ट ट्रंप द्वारा ट्रुथ सोशल पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर साझा करने के कुछ समय बाद आई है। पोस्ट में कुछ लिखा नही था, बल्कि केवल इंडिया टुडे पत्रिका के 'न्यूजमेकर्स ऑफ द ईयर 2025' अंक का कवर था, जिसमें मोदी और ट्रंप की तस्वीरें थीं और 'द मूवर एंड द शेकर' शीर्षक था।
विवाद
भारत और अमेरिका के बीच बना हुआ है तनाव
ट्रंप का यह फोन दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में टैरिफ, बाजार पहुंच और ऊर्जा व्यापार पर असहमति को लेकर रहे तनाव के बीच आया है। इसमें भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद भी शामिल है। इसी के कारण ट्रंप प्रशासन ने भारतीय निर्यात पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया था। गोर को 2025 के अंत में भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था और जिन्होंने जनवरी 2026 में अपना परिचय पत्र प्रस्तुत किया था।