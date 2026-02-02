अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है

डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से की फोन पर बात, सर्जियो गोर ने दी जानकारी

लेखन भारत शर्मा 10:26 pm Feb 02, 202610:26 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ जारी व्यापार तनाव के बीच सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर वार्ता की। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने इसका खुलासा किया है। गोर ने लोगों से इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए उनके साथ जुड़ने रहने की अपील की है। हालांकि, इस संबंध में भारत की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है कि दोनों के बीच क्या बात हुई।