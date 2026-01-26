डोनाल्ड ट्रंप ने दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, कहा- अमेरिका और भारत के बीच ऐतिहासिक बंधन

भारत आज अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस अवसर पर दुनिया के तमाम देशों के बड़े नेताओं ने भी देश को बधाई दी हैं। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग , भूटान के प्रधानमंत्री त्सेरिंग तोबगे, रूसी विदेश मंत्रालय और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने सुबह देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। इसके बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए भारत और अमेरिका की संबंधों पर बड़ा बयान दिया है।

संदेश ट्रंप ने क्या दिया संदेश? नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास द्वारा जारी संदेश के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, "अमेरिका की जनता की ओर से मैं भारत सरकार और जनता को उनके 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं। अमेरिका और भारत दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र होने के नाते एक ऐतिहासिक बंधन साझा करते हैं।" अमेरिकी दूतावास ने पिछले साल वाशिंगटन की राजकीय यात्रा के दौरान की प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की तस्वीर भी साझा की है।

राजदूत अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भी दी बधाई भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कर्तव्य पथ परेड में शामिल होने के बाद लिखा, 'भारत को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं! भारत के संविधान और लोकतांत्रिक भावना के उत्सव, गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार शामिल होकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। भारतीय आकाश में अमेरिकी निर्मित विमान को उड़ते हुए देखकर रोमांचित हूं।' बता दें कि टैरिफ को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़े विवाद के बीच अमेरिकी नेताओं की बधाइयों के कई मायने निकाले जा रहे हैं।

Advertisement