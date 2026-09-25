नागपुर AIIMS में डॉक्टर के साथ मारपीट, विरोध में उतरे संगठन
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नागपुर के AIIMS अस्पताल में डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन तब शुरू हुआ जब अस्पताल के ICU में एक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर के साथ 4 लोगों ने मारपीट की। हमलावर एक मरीज की मौत से नाराज थे जो उनका रिश्तेदार था।
आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र मेडिकल सेवा कर्मियों और मेडिकल सेवा संस्थानों (हिंसा और संपत्ति को नुकसान या हानि की रोकथाम) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
रेजिडेंट डॉक्टरों ने 'नो स्पेशल ट्रीटमेंट' पॉलिसी की मांग की
रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने अस्पतालों में VIP कल्चर और राजनीतिक दखलअंदाजी रोकने के लिए 'नो स्पेशल ट्रीटमेंट पॉलिसी' लागू करने की मांग की है। अपने हाथों में 'नो सेफ्टी, नो ड्यूटी' जैसे नारे लिखे प्लेकार्ड लिए हुए, वे अस्पताल प्रशासन से अपील कर रहे हैं। डॉक्टरों की मांग है कि स्टाफ की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कर तुरंत कार्रवाई की जाए।