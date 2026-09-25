नागपुर AIIMS में डॉक्टर के साथ मारपीट, विरोध में उतरे संगठन

नागपुर के AIIMS अस्पताल में डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन तब शुरू हुआ जब अस्पताल के ICU में एक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर के साथ 4 लोगों ने मारपीट की। हमलावर एक मरीज की मौत से नाराज थे जो उनका रिश्तेदार था।

आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र मेडिकल सेवा कर्मियों और मेडिकल सेवा संस्थानों (हिंसा और संपत्ति को नुकसान या हानि की रोकथाम) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।