ओस्मानिया कॉलेज: रैगिंग बनी डॉक्टर की मौत की वजह? न्याय के लिए सड़कों पर लोग
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हैदराबाद के ओस्मानिया मेडिकल कॉलेज में प्रथम वर्ष के पोस्ट-ग्रेजुएट छात्र डॉ. सुरेश कटरावत अपने हॉस्टल के कमरे में मृत मिले। उनकी मौत कथित तौर पर आत्महत्या बताई जा रही है, जिसमें एनेस्थेटिक इंजेक्शन और नींद की गोलियां ली गई थीं।
परिवार ने रैगिंग को जिम्मेदार ठहराया, आदिवासी संगठनों ने किया विरोध
डॉ. कटरावत के परिवार का आरोप है कि रैगिंग के कारण उनके बेटे ने यह कदम उठाया। उन्होंने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और मामले की पूरी जांच की मांग की है। दूसरी ओर, रिश्तेदार और कई आदिवासी संगठनों ने अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने दोषियों की जवाबदेही तय करने की मांग उठाई।