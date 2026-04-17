ओस्मानिया कॉलेज: रैगिंग बनी डॉक्टर की मौत की वजह? न्याय के लिए सड़कों पर लोग

परिवार ने रैगिंग को जिम्मेदार ठहराया, आदिवासी संगठनों ने किया विरोध

डॉ. कटरावत के परिवार का आरोप है कि रैगिंग के कारण उनके बेटे ने यह कदम उठाया। उन्होंने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और मामले की पूरी जांच की मांग की है। दूसरी ओर, रिश्तेदार और कई आदिवासी संगठनों ने अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने दोषियों की जवाबदेही तय करने की मांग उठाई।