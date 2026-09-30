कश्मीरी गेट गैंगरेप: DNA ने कुलदीप-संदीप के अपराध पर लगाई मुहर

यह घटना 4 अगस्त को हुई थी। उस दिन पीड़िता ने परी चौक से एक बस पकड़ी थी। उसे लगा कि यह बस नोएडा की तरफ जाएगी। जांचकर्ताओं ने 51 गवाहों के बयान लिए और CCTV फुटेज की मदद से पीड़िता की यात्रा का पूरा रास्ता देखा। जांच में बस की सुरक्षा से जुड़ी कई गंभीर खामियां भी मिलीं।

बस का कैमरा काम नहीं कर रहा था। इसके अलावा, बस ने कई ट्रैफिक नियमों को भी तोड़ा था और उसके चालक दल को बिना किसी पुलिस सत्यापन के ही नौकरी पर रख लिया गया था। ये सभी सबूत अभियोजन पक्ष के मामले को और भी ज्यादा मजबूत करते हैं।