उत्तराखंड: नियम तोड़कर जागेश्वर धाम के गर्भगृह में घुसे जिलाधिकारी, हथियारबंद गार्ड के साथ प्रवेश पर बवाल देश Apr 22, 2026

उत्तराखंड के जागेश्वर धाम मंदिर में बरेली के DM अविनाश सिंह के हालिया दौरे ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। जानकारी के मुताबिक, 20 अप्रैल 2026 को सोमवार के दिन DM साहब एक खास पूजा के लिए मंदिर के गर्भगृह में गए थे। इस दौरान उनके साथ एक हथियारबंद गार्ड भी मौजूद था।

पुजारियों ने इसे मंदिर के बरसों पुराने धार्मिक नियमों का साफ उल्लंघन बताया है। इस घटना के बाद काफी हंगामा मचा, जिसके बाद मामले की जांच के आदेश दे दिए गए। इसके साथ ही, मंदिर परिसर के अंदर हथियार ले जाने पर रोक लगाने के लिए एक चेतावनी नोटिस भी लगाया गया है।