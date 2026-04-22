उत्तराखंड: नियम तोड़कर जागेश्वर धाम के गर्भगृह में घुसे जिलाधिकारी, हथियारबंद गार्ड के साथ प्रवेश पर बवाल
उत्तराखंड के जागेश्वर धाम मंदिर में बरेली के DM अविनाश सिंह के हालिया दौरे ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। जानकारी के मुताबिक, 20 अप्रैल 2026 को सोमवार के दिन DM साहब एक खास पूजा के लिए मंदिर के गर्भगृह में गए थे। इस दौरान उनके साथ एक हथियारबंद गार्ड भी मौजूद था।
पुजारियों ने इसे मंदिर के बरसों पुराने धार्मिक नियमों का साफ उल्लंघन बताया है। इस घटना के बाद काफी हंगामा मचा, जिसके बाद मामले की जांच के आदेश दे दिए गए। इसके साथ ही, मंदिर परिसर के अंदर हथियार ले जाने पर रोक लगाने के लिए एक चेतावनी नोटिस भी लगाया गया है।
पुजारियों ने सख्त प्रवेश नियमों की मांग की
पंडित नवीन चंद्र भट्ट सहित मंदिर के अन्य पुजारियों ने इस घटना पर गहरी नाराजगी जताई। उनका कहना था कि ऐसे पवित्र स्थलों में वीआईपी लोगों को भी हथियार ले जाने की इजाजत नहीं होती।
उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से, खासकर अधिकारियों से, इन नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। फिलहाल मंदिर परिसर में हथियारों पर सख्त पाबंदी को लेकर एक चेतावनी नोटिस लगा दिया गया है। उम्मीद है कि इस कदम से मंदिर की पुरानी परंपराओं का सम्मान बना रहेगा।