सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर नियंत्रित पटाखों के इस्तेमाल की इजाजत दी
सुप्रीम कोर्ट इस दिवाली दिल्ली में कुछ शर्तों के साथ पटाखे जलाने की अनुमति देने पर विचार कर रहा है। हालांकि, इन पर कड़े नियम लागू होंगे।
जजों ने साफ कहा कि त्योहार मनाना ठीक है, लेकिन वायु गुणवत्ता और खासकर बच्चों और बुजुर्गों की सेहत सबसे ऊपर है। यही वजह है कि सिर्फ कुछ खास तरह के पटाखों, जैसे कई धमाके एक साथ करने वाले या 'लारी', को ही अनुमति देने पर विचार चल रहा है।
इन पर भी कुछ खास सुरक्षा उपाय लागू होंगे।
बेरियम पटाखों पर CPCB की रिपोर्ट जल्द
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB जल्द ही बेरियम वाले पटाखों को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, जिससे आगे के फैसले बदल सकते हैं।
यह फैसला उस लंबी कोशिश का हिस्सा है, जो साल 2015 से त्योहारों की रौनक और दिल्ली में प्रदूषण के खतरे के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है।
पहले सिर्फ ग्रीन पटाखों को ही दिवाली के आसपास एक तय समय में जलाने की इजाजत थी। इस नए कदम से नियमों में कुछ बदलाव होगा, पर लोगों की सेहत का पूरा ध्यान रखा जाएगा।