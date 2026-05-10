दिल्ली के जजों की सुरक्षा 'भगवान भरोसे', धमकियों के बीच न्याय करने की चुनौती देश May 10, 2026

दिल्ली की जिला अदालतों के जजों को अक्सर धमकियों और उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। वे बड़े अपराधियों और गैंग से जुड़े मामलों की सुनवाई करते हैं, फिर भी ज्यादातर जजों के पास निजी सुरक्षा गार्ड नहीं होते। हाल ही में, एक जज को अदालत के अंदर ही धमकी दी गई, वहीं एक दूसरे जज को टहलते समय धमकी मिली। एक अधिकारी ने बताया कि ऐसी कई घटनाएं तो रिपोर्ट ही नहीं हो पातीं। उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर कहा कि "यह तो बिलकुल भगवान भरोसे चल रहा है।"