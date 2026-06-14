देहरादून में पानी विवाद ने ली एक जान, इलाके में तनाव
देहरादून में सिंचाई के पानी पर लंबे समय से चल रहे विवाद ने शनिवार को एक दुखद रूप ले लिया। पड़ोसियों के झगड़े में एक शख्स की जान चली गई, वहीं उसके परिवार के 3 लोग घायल हो गए। इस घटना से इलाके में तनाव फैल गया है, जिसके बाद हालात को संभालने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है।
FIR दर्ज
पीड़ित कुमार के भाई ने FIR दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि इमतियाज और उसके साथियों ने लाठी-हथौड़े से उनके परिवार पर हमला किया। इस घटना के बाद, स्थानीय समूहों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। ये समूह अल्पसंख्यक विरोधी नारे लगा रहे हैं और साथ ही आरोपियों के एनकाउंटर के साथ-साथ उनके घरों को बुलडोजर से गिराने की भी मांग कर रहे हैं। घटना स्थल पर अब 4 थानों की पुलिस तैनात है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है।