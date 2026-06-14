देहरादून में पानी विवाद ने ली एक जान, इलाके में तनाव

FIR दर्ज

पीड़ित कुमार के भाई ने FIR दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि इमतियाज और उसके साथियों ने लाठी-हथौड़े से उनके परिवार पर हमला किया। इस घटना के बाद, स्थानीय समूहों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। ये समूह अल्पसंख्यक विरोधी नारे लगा रहे हैं और साथ ही आरोपियों के एनकाउंटर के साथ-साथ उनके घरों को बुलडोजर से गिराने की भी मांग कर रहे हैं। घटना स्थल पर अब 4 थानों की पुलिस तैनात है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है।