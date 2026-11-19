झारखंड कांग्रेस विधायक पर लगाया बलात्कार का झूठा आरोप? पुलिस ने कथित साजिशकर्ता को गिरफ्तार किया
झारखंड कांग्रेस के विधायक भूषण बारा पर रेप का झूठा आरोप लगाने के लिए एक नाबालिग लड़की को मजबूर करने के आरोप में दिलीप तिर्की नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।
यह गिरफ्तारी तब हुई जब लड़की के दादा ने बताया कि उसे अगवा किया गया था और उस पर ये आरोप लगाने का दबाव डाला गया था। तिर्की को रांची के जोन्हा फॉल्स के पास से पकड़ा गया, और एक और नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस दूसरे संदिग्ध, कंटेंट क्रिएटर अभिषेक भारती की तलाश कर रही है।
आयोगों ने भूषण बारा पर मांगी रिपोर्ट
यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब घरेलू सहायिका के तौर पर काम करने वाली लड़की ने अगस्त में विधायक बारा पर रेप का आरोप लगाया था। लड़की ने कहा था कि इसी वजह से वह गर्भवती हुई और उसका गर्भपात भी हो गया।
13 नवंबर को बारा के खिलाफ पॉक्सो (POCSO) और किशोर न्याय अधिनियम के तहत FIR दर्ज की गई थी। बाद में जब ये दावे सामने आए कि उसे ये आरोप लगाने के लिए मजबूर किया गया था, तो पुलिस ने तिर्की और भारती के खिलाफ भी केस दर्ज किया। अब, राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग दोनों ने झारखंड के अधिकारियों से इस पेचीदा मामले के सभी पहलुओं पर रिपोर्ट मांगी है।