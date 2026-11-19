यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब घरेलू सहायिका के तौर पर काम करने वाली लड़की ने अगस्त में विधायक बारा पर रेप का आरोप लगाया था। लड़की ने कहा था कि इसी वजह से वह गर्भवती हुई और उसका गर्भपात भी हो गया।

13 नवंबर को बारा के खिलाफ पॉक्सो (POCSO) और किशोर न्याय अधिनियम के तहत FIR दर्ज की गई थी। बाद में जब ये दावे सामने आए कि उसे ये आरोप लगाने के लिए मजबूर किया गया था, तो पुलिस ने तिर्की और भारती के खिलाफ भी केस दर्ज किया। अब, राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग दोनों ने झारखंड के अधिकारियों से इस पेचीदा मामले के सभी पहलुओं पर रिपोर्ट मांगी है।