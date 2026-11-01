हवाई यात्रा का बदलेगा अंदाज, 7 हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा ने ई-पासपोर्ट से शुरू किया तत्काल प्रवेश
डिजी यात्रा ने इस महीने से भारत के 7 बड़े हवाई अड्डों पर अपनी डिजिटल पहचान प्रणाली का ट्रायल शुरू कर दिया है। यह ट्रायल दिसंबर 2026 तक जारी रहेगा। जो भी भारतीय नागरिक ई-पासपोर्ट रखते हैं और एयर इंडिया या इंडिगो की चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से विदेश जा रहे हैं, वे अब हवाई अड्डे पर अपनी पहचान डिजिटल तरीके से जांच करवा सकते हैं। इससे उनकी यात्रा प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा सुगम बन जाएगी।
योग्य भारतीय नागरिक ई-पासपोर्ट क्रेडेंशियल बनाएंगे
ये ट्रायल दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोचीन और अमृतसर हवाई अड्डों पर हो रहे हैं। जिन भारतीय नागरिकों के पास ई-पासपोर्ट है, वे एयर इंडिया और इंडिगो की कुछ अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए डिजी यात्रा मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके ई-पासपोर्ट से जुड़ा वेरिफायबल क्रेडेंशियल बना सकते हैं। इसकी मदद से यात्री एंट्री पॉइंट और बोर्डिंग गेट से तेजी से निकल पाएंगे, हालांकि उन्हें अपने पारंपरिक यात्रा दस्तावेज साथ रखने होंगे। इन ट्रायल से मिलने वाली जानकारियों के आधार पर 2027 में इस सुविधा का बड़े पैमाने पर विस्तार किया जाएगा।