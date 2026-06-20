राजस्थान में प्रेम प्रसंग की दर्दनाक सजा? 2 बहनों की संदिग्ध मौत को लेकर पिता-भाई हिरासत में

पूछताछ के लिए पिता और भाई को हिरासत में लिया गया

पुलिस ने इस मामले में दोनों बहनों के पिता और भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। शुरुआती जांच से पता चला है कि दोनों बहनें किसी प्रेम प्रसंग में थीं, जिसे उनके परिवार वाले मंजूर नहीं करते थे। इसी बात को लेकर घर में अक्सर तनाव बना रहता था। जांचकर्ताओं का मानना है कि शायद उन्हें पुल से नदी में धक्का दिया गया हो। यह दिल दहला देने वाली घटना पूरे गांव को सदमे में डाल गई है। पुलिस की सर्च टीम और फॉरेंसिक टीम सच्चाई का पता लगाने के लिए जुटी हुई है।