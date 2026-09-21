पिछले दो दशकों में IITs में छात्रों की मौतें 135 प्रतिशत बढ़ीं- रिपोर्ट

यह रिपोर्ट इस बात पर भी जोर देती है कि सामान्य वर्ग के छात्रों की तुलना में SC और ST छात्रों में आत्महत्या की दर करीब-करीब दोगुनी है। कोविड-19 के बाद तो यह फासला और भी बढ़ गया है। जिन SC/ST छात्रों की मौत हुई, तब उनकी उम्र बाकी छात्रों से कम थी।

ध्यान देने वाली बात यह है कि पुरुष BTech छात्र और महिला PhD छात्राएं एक बहुत ही संवेदनशील वर्ग के रूप में सामने आए हैं। बीते 20 सालों में हुई कुल आत्महत्याओं में से करीब 60 प्रतिशत इन्हीं दोनों वर्गों के छात्रों की हैं। यह IITs में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य सपोर्ट और सामाजिक दबावों को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है।