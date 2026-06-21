NEET पेपर को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को शुभकामनाएं दी हैं

NEET परीक्षा: शिक्षा मंत्री प्रधान बोले- बिना किसी डर या चिंता के पेपर दें छात्र

लेखन आबिद खान 11:13 am Jun 21, 202611:13 am

क्या है खबर?

NEET के दोबारा पेपर से पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA), सभी राज्य सरकारों, जिला प्रशासन, भारतीय शिक्षा क्षेत्र और खासकर भारत के छात्रों पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा, "बिना किसी डर या चिंता के परीक्षा दें, आप निश्चित रूप से अच्छा करेंगे। छात्रों के लिए मेरी यही शुभकामना है। उन्हें भारत की व्यवस्था पर भरोसा है और आगे भी रहेगा।"