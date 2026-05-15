NEET UG पेपर लीक पर केंद्र का कड़ा फैसला, 21 जून को निशुल्क होगी दोबारा परीक्षा

शुल्क की वापसी और CBI जांच

जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा फॉर्म भरा था, उनकी फीस वापस कर दी जाएगी। साथ ही परीक्षा से एक हफ्ते पहले उन्हें अपनी पसंद का परीक्षा केंद्र चुनने का विकल्प भी दिया जाएगा। अगर किसी छात्र को कहीं आने-जाने में दिक्कत आती है, तो उनके लिए यातायात की व्यवस्था भी की जाएगी। शिक्षा मंत्री प्रधान ने यह भी बताया कि अगले साल से NEET UG को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड पर लाया जाएगा, ताकि पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोका जा सके। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को मामले की पूरी जांच करने के निर्देश दिए गए हैं और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का वादा किया गया है। सरकार का कहना है कि वह परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों के खिलाफ अपनी 'जीरो टॉलरेंस' नीति पर कड़ाई से कायम है।