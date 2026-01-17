DGCA ने इंडिगो पर की बड़ी कार्रवाई, लगाया 22 करोड़ रुपये का जुर्माना

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने 3 से 5 दिसंबर, 2025 में बड़े पैमाने पर उड़ान व्यवधान उत्पन्न करने के लिए इंडिगो पर 22.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना DGCA द्वारा इंडिगो संकट की जांच के लिए गठित चार सदस्यीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर लगाया गया है। जांच में क्रू रोस्टरों का अत्यधिक अनुकूलन, अपर्याप्त योजना और कमजोर संकट प्रबंधन को कारण माना गया है। इसके कारण यात्रियों को खासी परेशानी झेलनी पड़ी।

बयान DGCA ने जारी किया बयान DGCA ने बयान में कहा, '3 से 5 दिसंबर, 2025 की अवधि में इंडिगो द्वारा रिपोर्ट की गई बड़े पैमाने पर उड़ानों में देरी और रद्द होने की घटनाओं (2,507 उड़ानें रद्द और 1,852 विलंबित) के बाद विभिन्न हवाई अड्डों पर फंसे 3 लाख से अधिक यात्रियों को असुविधा हुई। महासचिव परिवहन मंत्रालय के निर्देशों पर इंडिगो के इस भीषण संकट की व्यापक समीक्षा और गहन मूल्यांकन के लिए चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया था।'

जांच समिति ने जांच रिपोर्ट में क्या बताया? DGCA ने कहा, 'समिति ने इंडिगो द्वारा उपयोग की जा रही नेटवर्क योजना, रोस्टरिंग और सॉफ्टवेयर का गहन अध्ययन किया। इसमें सामने आया कि यह संकट क्रू रोस्टरों का अत्यधिक अनुकूलन, अपर्याप्त नियामक तैयारी, सिस्टम सॉफ्टवेयर समर्थन में कमियां, प्रबंधन संरचना में खामियां और एयरलाइन की ओर से परिचालन नियंत्रण में कमियों के कारण खड़ा हुआ था।' DGCA ने कहा, 'अपर्याप्त समग्र निगरानी और संकट प्रबंधन के लिए इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स को चेतावनी भी जारी की है।'

जुर्माना 68 दिनों के लिए लगाया गया है जुर्माना DGCA के अनुसार, इंडिगो पर नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं (CAR) के 6 अलग-अलग उल्लंघनों के लिए एकमुश्त 1.80 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसी तरह 5 दिसंबर, 2025 से 10 फरवरी, 2026 तक 68 दिनों तक संशोधित उड़ान ड्यूटी समय सीमाएं (FDTL) प्रावधानों का लगातार पालन न करने पर 20.40 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया, जिसकी गणना 30 लाख रुपये प्रति दिन के हिसाब से की गई। इस तरह से कुल जुर्माना राशि 22.20 करोड़ रुपये हुई है।

बैंक गारंटी प्रणालीगत सुधारों के लिए लगाई 50 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी DGCA ने इंडिगो को नवगठित इंडिगो सिस्टमैटिक रिफॉर्म एश्योरेंस स्कीम (ISRAS) के तहत 50 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी देने का भी आदेश दिया है। इस गारंटी का वितरण चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा और यह DGCA द्वारा सत्यापित चार स्तंभों में सुधारों से जुड़ा होगा। इनमें नेतृत्व और शासन, कार्यबल नियोजन, रोस्टरिंग और थकान-जोखिम प्रबंधन, डिजिटल सिस्टम और परिचालन लचीलापन और बोर्ड-स्तरीय निरीक्षण और सतत अनुपालन शामिल है। फंड जारी करने से पहले DGCA द्वारा स्वतंत्र सत्यापन किया जाएगा।