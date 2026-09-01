लियोनल मेसी का फीफा विश्व कप इतिहास में कैसा रहा है प्रदर्शन? चौंकाने वाले हैं आंकड़े

अर्जेंटीना की जर्सी में मेसी के आंकड़े इतने विशाल हैं कि अन्य खिलाड़ी के लिए वहां तक पहुंचना बड़ी चुनौती होगी।

उन्होंने अर्जेंटीना के लिए कुल 207 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 125 गोल दागे और 65 असिस्ट (गोल करने में मदद) किए।

उन्होंने अर्जेंटीना के लिए कुल 6 फीफा विश्व कप खेले और उनमें कुल 21 गोल दागे।

इसी तरह विश्व कप क्वालीफायर मुकाबलों में उन्होंने 36, कोपा अमेरिका में 14 और अंतरराष्ट्रीय दोस्ताना मैचों में 54 गोल किए हैं।