लियोनल मेसी का फीफा विश्व कप इतिहास में कैसा रहा है प्रदर्शन? चौंकाने वाले हैं आंकड़े

लियोनल मेसी का फीफा विश्व कप इतिहास में कैसा रहा है प्रदर्शन? चौंकाने वाले हैं आंकड़े
क्या है खबर?
फुटबॉल जगत के सर्वकालिक महानतम खिलाड़ियों में शामिल लियोनल मेसी ने सोमवार को अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया। 39 वर्षीय मेसी ने भावुक बयान में कहा कि राष्ट्रीय टीम को अलविदा कहने का फैसला गहरा दर्द देने वाला है, लेकिन अब विदा लेने का सही समय आ गया है। अपनी कप्तानी में अर्जेंटीना फुटबॉल टीम को फीफा विश्व कप 2022 का खिताब दिलाने वाले मेसी अर्जेंटीना के लिए सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी के रूप में विदा हुए हैं।
बयान
अब मेरे पास देने को कुछ नहीं बचा- मेसी
मेसी ने स्पष्ट किया कि उन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर किया है और अब युवा पीढ़ी को मौका मिलना चाहिए।
उन्होंने कहा, "यह ऐसा अंत है जो मुझे अंदर तक चोट पहुंचा रहा है। मुझे अपनी राष्ट्रीय टीम का हिस्सा होने से हमेशा प्यार रहा है और रहेगा। मैंने अपना शत-प्रतिशत दिया है, लेकिन अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा है। हमारे पीछे कई बेहतरीन युवा खिलाड़ी हैं जो इस मौके के हकदार हैं।"
रिकॉर्ड
मेसी ने अर्जेंटीना के लिए दागे सर्वाधिक गोल
अर्जेंटीना की जर्सी में मेसी के आंकड़े इतने विशाल हैं कि अन्य खिलाड़ी के लिए वहां तक पहुंचना बड़ी चुनौती होगी।
उन्होंने अर्जेंटीना के लिए कुल 207 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 125 गोल दागे और 65 असिस्ट (गोल करने में मदद) किए।
उन्होंने अर्जेंटीना के लिए कुल 6 फीफा विश्व कप खेले और उनमें कुल 21 गोल दागे।
इसी तरह विश्व कप क्वालीफायर मुकाबलों में उन्होंने 36, कोपा अमेरिका में 14 और अंतरराष्ट्रीय दोस्ताना मैचों में 54 गोल किए हैं।
हैट्रिक
मेसी ने अर्जेंटीना के लिए बनाई 11 हैट्रिक
मेसी अर्जेंटीना के लिए 11 हैट्रिक बनाईं। उनकी पहली हैट्रिक 2012 में स्विट्जरलैंड के खिलाफ थी, जब अर्जेंटीना ने 3-1 से जीत हासिल की थी।
मेसी ने 2021 और 2024 में बोलीविया के खिलाफ 2 हैट्रिक बनाई। उनकी आखिरी हैट्रिक 2026 में अल्जीरिया के खिलाफ थी।
इसी तरह उन्होंने अपने करियर में तीन अलग-अलग कैलेंडर वर्षों (2012 में 12 गोल, 2022 में 18 गोल और 2026 में 10 गोल) में 10 या उससे अधिक गोल करने का कारनामा किया।
विश्व कप
मेसी अर्जेंटीना के लिए 6 विश्व कप खेलने वाले एकमात्र खिलाड़ी
मेसी ने अर्जेंटीना को अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल के शिखर पर पहुंचाया और कुल 4 बड़े खिताब (फीफा विश्व कप 2022, कोपा अमेरिका 2021 और 2024 और फाइनैलिसिमा 2022) जीते।
मेसी उन विरले खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्होंने 6 अलग-अलग विश्व कप (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 और हालिया 2026 संस्करण) में हिस्सा लिया।
वह 2014 और 2026 में उपविजेता रहे, जबकि 2022 में चैंपियन बने। वह 34 मैचों के साथ विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक मैच खेलने वाले खिलाड़ी भी हैं।
पुरस्कार
मेसी ने 2 बार जीता 'गोल्डन बॉल' पुरस्कार
मेसी ने 2014 और 2022 में विश्व कप 'गोल्डन बॉल' और 2022 और 2026 में फीफा विश्व कप 'सिल्वर बूट' जीता था। उन्होंने 2026 में 'सिल्वर बॉल' भी जीती।
उन्होंने अपने करियर में विश्व कप में 21 गोल किए। यह फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे (22) के बाद दूसरे सबसे ज्यादा गोल हैं।
मेसी ने विश्व कप इतिहास में 12 असिस्ट किए, जिनमें से 10 नॉकआउट मैचों में थे। उन्होंने 6 अलग-अलग विश्व कप अभियानों में एक-एक असिस्ट भी दर्ज किया।