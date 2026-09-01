'मडगांव एक्सप्रेस 2' के साथ लौटेगी तीनों दोस्तों की कहानी, कुणाल खेमू ने कर ली तैयारी

रिपोर्ट में आगे कहा गया कि कुणाल चाहते हैं कि सीक्वल किरदारों की कहानी का एक स्वाभाविक विस्तार लगे, न कि जबरदस्ती थोपा गया सिलसिला। वह सीक्वल को तीनों की दोस्ती और रोमांच का एक स्वाभाविक विस्तार मानते हैं।

बता दें, 'मडगांव एक्सप्रेस' 2024 में रिलीज एक कॉमेडी-ड्रामा है, जिसकी कहानी 3 दोस्तों और गोवा में उनके अप्रत्याशित सफर के इर्द-गिर्द बुनी गई थी।

इसने दर्शकों से सराहना बटोरते हुए बॉक्स ऑफिस पर 30 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाए थे।